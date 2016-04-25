Україна відновила імпорт газу з Угорщини

Україна 21 квітня, за дві доби, відновила імпорт природного газу з Угорщини.

Про це свідчать дані оператора ГТС України, держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 21 квітня добовий обсяг імпорту газу з Угорщини склав 2207 мільйона кубометрів, що майже вдвічі менше поставок до припинення імпорту.

Як зазначили в "Укртрансгазі", станом на 23 квітня добові поставки з Угорщини склали 2,184 мільйона кубометрів, зі Словаччини – 3,63 мільйона кубометрів, з Польщі – 3,451 мільйона кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна імпортує близько 90% газу зі Словаччини, на початку квітня скоротила в п'ять разів закупівлю вуглеводнів по даному маршруту порівняно з показниками добових поставок наприкінці березня - до 2,7 мільйона кубометрів з 13,4 мільйона кубометрів.