Близький Схід втратить ще $150 мільярдів через дешеву нафту - WSJ

За оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ), країни близькосхідного регіону в 2016 році втратять ще 150 мільярдів доларів через низькі ціни на нафту, повідомляє Газета.ru з посиланням на The Wall Street Journal.

"Через дешеву нафту недоотримана виручка експортерів з Близького Сходу склала 390 мільярдів доларів 2015 року, що вчинило сильний тиск на економіку таких країн, як Саудівська Аравія та Кувейт. Цього року показник може сягнути 150 мільярдів доларів, наголошується в прогнозі МВФ", - йдеться в повідомленні.

МВФ вважає, що економічна активність нафтових країн продовжить сповільнюватися, оскільки уряди скорочують витрати щоб запобігти збільшенню дефіциту бюджету. За оцінками експертів, країнам знадобиться від чотирьох до п'яти років, щоб стабілізувати фінансову ситуацію.

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Раніше МВФ погіршив прогноз щодо нафти в 2016-2017 роках.