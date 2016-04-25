У "Нафтогазі" підрахували, скільки коштував бюджету дешевий газ для населення: майже $54 мільярди за 10 років

Україна з 2005 по 2015 рік спрямувала на субсидування газу для населення 53,6 млрд дол., повідомив заступник голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Сергій Коновець під час круглого столу.

"Сумарно близько 54 млрд дол. за 10 років», - сказав Коновець.

При цьому, за його словами, населення у 2005-2015 роках заплатило за газ 10,9 млрд дол., тоді як сумарна вартість спожитого ресурсу становила 64,5 млрд дол.

Також Коновець відзначив, що за 10 років було виділено 20,2 млрд дол. грошових і 33,4 млрд негрошових субсидій.

Водночас він відзначив, що існуючу систему субсидування необхідно змінювати, оскільки вона не стимулює споживачів, які одержують субсидію на оплату газу, до скорочення споживання цього енергоресурсу.

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Як повідомляв УНІАН, жителям України у 2015 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,4 млрд грн, що на 2 млрд грн, або в 6 разів більше, ніж у 2014 році.

У січні-березні 2016 року субсидії на ЖКП становили 1,8 млрд грн, що більш ніж у 14 разів перевищує розмір субсидій у першому кварталі 2015 року.

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства прогнозують, що якщо цього року на субсидії виділено 35 млрд грн (5,5% бюджету країни), то в 2017 році на ці цілі буде спрямовано 80 млрд грн, або 10% державного бюджету України.

На думку голови представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, існуюча в Україні система надання субсидій населенню в рахунок компенсації зростаючих комунальних тарифів має бути з часом трансформована в систему інвестування в комунальну сферу.