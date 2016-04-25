Працівники українських АЕС мають намір 26 квітня вийти на акцію протесту під Мін'юст – "Енергоатом"

Працівники усіх діючих атомних станцій України мають намір завтра, 26 квітня, вийти під будівлю Міністерства юстиції України в знак протесту проти бездіяльності відомства у вирішенні питання безпідставного арешту рахунків держкомпанії "Енергоатом", йдеться в повідомленні компанії.

"26 квітня 2016 року о 14:00 працівники всіх атомних електростанцій України вийдуть на акцію протесту під Міністерство юстиції України (Київ, вул. Городецького, 13). Атомники змушені вдатися до такого крайнього заходу – протесту з-за бездіяльності Міністерства юстиції України в розв'язанні питання безпідставного арешту рахунків НАЕК "Енергоатом", – повідомляє прес-служба компанії.

У повідомленні наголошується, що з-за арешту рахунків "Енергоатому" компанія припинила проведення всіх платежів за ядерне паливо, ядерні матеріали та вивезення відпрацьованого ядерного палива.

"Наслідками прострочення зазначених платежів може стати затримка постачання ядерного палива на АЕС України, а отже, зупинки енергоблоків АЕС. Під загрозою виплата заробітної плати атомникам та виконання колективного договору", – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби, неодноразові спроби Атомпрофспілки вирішити проблему мирним шляхом", на жаль, не увінчалися успіхом. За ініціативи профкому первинної профспілкової організації дп НАЕК "Енергоатом" колектив компанії вирішив вийти на акцію протесту.

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Нагадаємо, 18 квітня працівники виконавчої дирекції з юридичних питань та супроводження процедур закупівель НАЕК "Енергоатом" передали міністру юстиції України Павла Петренко відкритий лист з вимогою втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо стягнення з "Енергоатому" на користь ЗАТ "Спільне підприємство "Укрэлектроватт" сумнівної заборгованості в розмірі 127,3 мільйона гривень. Відповідне виконавче провадження відкрито відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про примусове виконання наказу Господарського суду Києва від 4 серпня 2011 року.

У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 мільярдів гривень, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії.

В "Енергоатомі" відзначають, що окремої уваги потребує факт втрати можливості на законодавчому рівні запобігти вкрай негативні для держави наслідки. Справа в тому, що 2 березня 2016 року президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

"Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії", - відзначають в "Енергоатомі".

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4 серпня 2011 року рішенням Господарського суду Києва з "Енергоатому" на користь "Укрэлектроватт" було стягнуто 127,3 мільйона гривень. Цей борг не підтверджено жодними первинними бухгалтерськими документами, а заборгованість в розмірі 2,5 мільйона гривень, яка обчислювалася в бухгалтерському обліку "Енергоатому", в 2004 році була списана у зв'язку із закінченням строків позовної давності. Збільшення суми стягнення стало можливим у результаті проведення судової експертизи експертом одноособово, укладення якого Міністерство юстиції України в 2014 році поставило під сумнів. У 2014 році з приводу штучного створення боргових зобов'язань за заявою "Енергоатому" Управлінням поліції в Шевченківському районі Києва було порушено кримінальну виробництво.

Тим часом повідомляється, що проти посадових осіб «Укрэлектроватта» розслідується ще одну кримінальну справу, порушену слідчим управлінням фінансових розслідувань головного Міжрегіонального управління ГФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків за фактом вчинення кримінального правопорушення у зв'язку із зменшенням бази оподаткування та несплатою податків.

"Незважаючи на незаперечні докази вчинення злочинів та численні звернення компанії, розслідування обох виробництв неправомірно затримується", - підкреслюють в "Енергоатомі".

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.