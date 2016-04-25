Fitch попередив про ризики для "Нафтогазу" у зв'язку із судовим спором проти "Газпрому"

Газовий спір, ініційований державним холдингом «Нафтогаз України» проти російського газового монополіста компанії «Газпром» в Арбітражному суді Стокгольма (Швеція) щодо цінових умов та умов постачання російського газу в Україну за контрактом, підписаним в 2009 році, може мати значний вплив на роботу «Нафтогазу» і несе певні ризики для української компанії. Про це йдеться в повідомленні Міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Відносини «Нафтогазу» з «Газпромом» багато в чому відображають політичну напругу, що існує між Україною і Росією. Однак для «Нафтогазу» це ще й фактор, що впливає на якість кредитування компанії. Між двома енергохолдингами існує дуже багато взаємних претензій, які незрозуміло як будуть вирішені», - відзначили у Fitch.

В агентстві нагадали, що «Нафтогаз» вважає контракт несправедливим і спірним й намагається відшкодувати втрати, яких він зазнав у 2010-2015 роках, коли Україна виконувала умови цього контракту, а «Газпром» наполягав на чіткому дотриманні принципу «бери або плати».

«Крім того, спір ведеться і з транзитним контрактом. І тут «Нафтогаз» також сподівається відновити обсяги прокачування, які були суттєво скорочені порівняно з тими, що зазначалися в контракті 2009 року. Також «Нафтогаз» має намір впровадити нову формулу розрахунку плати за транзит – на основі правил ЄС, - йдеться в повідомленні Fitch. - Разом з тим, розгляд спору може зайняти багато часу, а його результат непередбачуваний. При цьому для «Нафтогазу» зберігаються правові ризики, ризики переривання транзиту, поставок палива та інші ризики».

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» з весни 2014 року судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС із території України та купівлі-продажу Україною російського газу. Також «Нафтогаз» має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму внаслідок анексії півострова.

«Газпром» вже збільшив позовні вимоги до «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі до 31,759 млрд дол. із 29,2 млрд дол. У свою чергу, голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв оцінює загальну суму претензій його компанії до російського «Газпрому» в 30 млрд дол. При цьому в «Нафтогазі» відзначають, що компанія продовжить підвищувати позовні вимоги в Стокгольмському арбітражі до «Газпрому» до закінчення судового процесу.