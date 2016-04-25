Саудівська Аравія приступає до скорочення залежності від нафтових доходів
Влада Саудівської Аравії схвалила план економічних реформ, який повинен допомогти країні позбутися залежності від нафтових доходів.
План отримав назву Saudi Vision 2030, передає Бі-бі-сі. Він являє собою програму дій на найближчі роки, які допоможуть диверсифікувати економіку країни.
Програма передбачає створення суверенного фонду на суму $2 трлн, повідомив заступник наслідного принца країни Мухаммад ібн Салман.
Також план передбачає проведення приватизації, скорочення субсидій і продаж 5% державної нафтової компанії Aramco, виручка від якої піде на створення фонду.
Читайте такожСША і країни Перської затоки будуть адаптуватися до низьких цін на нафту
Як розповів Мухаммад ібн Салман в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія", створення суверенного фонду покликане перетворити найбільшого експортера нафти в глобальну інвестиційну державу.
За словами Салмана, до 2020 року економіка Саудівської Аравії взагалі не буде залежати від нафти. Зараз країна отримує близько 80% своїх доходів від продажу ресурсу.
Саудівська Аравія, як і інші країни-виробники нафти, серйозно постраждала від падіння цін.
10 квітня влада Єгипту і Саудівської Аравії підписалиугоду про створення спільного інвестиційного фонду у розмірі 60 млрд ріалів ($16 млрд).
Каїр і Ер-Ріяд домовилися розвивати проекти загальною вартістю $3,3 млрд в індустріальній зоні Синаю близько Суецького каналу. Крім того, була досягнута домовленість про будівництво електростанції вартістю $2,2 млрд.
Країни-експортери нафти намагаються подолати кризу і з допомогою обмеження пропозиції нафти на ринку. Остання спроба була зроблена на саміті нафтовиробників в Досі. Однак країни так і не змогли домовитися про обмеження обсягів виробництва.