Саудівська Аравія приступає до скорочення залежності від нафтових доходів

План отримав назву Saudi Vision 2030, передає Бі-бі-сі. Він являє собою програму дій на найближчі роки, які допоможуть диверсифікувати економіку країни.

Програма передбачає створення суверенного фонду на суму $2 трлн, повідомив заступник наслідного принца країни Мухаммад ібн Салман.

Також план передбачає проведення приватизації, скорочення субсидій і продаж 5% державної нафтової компанії Aramco, виручка від якої піде на створення фонду.

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Як розповів Мухаммад ібн Салман в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія", створення суверенного фонду покликане перетворити найбільшого експортера нафти в глобальну інвестиційну державу.

За словами Салмана, до 2020 року економіка Саудівської Аравії взагалі не буде залежати від нафти. Зараз країна отримує близько 80% своїх доходів від продажу ресурсу.

Саудівська Аравія, як і інші країни-виробники нафти, серйозно постраждала від падіння цін.

10 квітня влада Єгипту і Саудівської Аравії підписалиугоду про створення спільного інвестиційного фонду у розмірі 60 млрд ріалів ($16 млрд).

Каїр і Ер-Ріяд домовилися розвивати проекти загальною вартістю $3,3 млрд в індустріальній зоні Синаю близько Суецького каналу. Крім того, була досягнута домовленість про будівництво електростанції вартістю $2,2 млрд.

Країни-експортери нафти намагаються подолати кризу і з допомогою обмеження пропозиції нафти на ринку. Остання спроба була зроблена на саміті нафтовиробників в Досі. Однак країни так і не змогли домовитися про обмеження обсягів виробництва.