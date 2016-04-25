На посаду голови "Укренерго" відібрали п'ять претендентів, серед яких два іноземці

Номінаційний комітет визначив 5 фіналістів конкурсу на посаду голови державної компанії "Укренерго", серед яких три українці та два іноземці, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, засідання конкурсної комісії відбувалися 6-7 квітня та 21-22 квітня.

При цьому фіналісти конкурсу пройдуть співбесіди і представлять своє бачення розвитку держкомпанії членам номінаційного комітету.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус 11 квітня заявив, що суд заблокував конкурс із відбору керівника енергогенеруючої компанії "Центренерго", 78,3% якої належать державі, за позовом власника 100 акцій.

Мінекономрозвитку розраховувало впродовж двох тижнів завершити процес призначення на посади керівників шести найбільших державних компаній: «Центренерго», «Укренерго», «Укрпошта», «Укрспирт», «Укрзалізниця» і «Електроважмаш».

Кабінет міністрів України 20 квітня призначив екс-співробітника американського офісу аудиторської компанії KPMG Ігоря Смілянського та екс-керівника Польських залізниць Войцеха Бальчуна, раніше рекомендованих до призначення номінаційним комітетом, головами державних компаній "Укрпошта" та "Укрзалізниця", відповідно.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України. У 2015 році «Укренерго» одержало 820,4 млн грн чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія одержала збиток у розмірі 1,2 млрд грн.