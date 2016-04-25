Окуповані території Донбасу заборгували за електроенергію 21 мільярд гривень

Заборгованість всіх споживачів із окупованих територій Донецької та Луганської областей перед держпідприємством «Енергоринок» становить близько 21 млрд грн.

Про це повідомила заступник директора департаменту економіки і фінансів Міністерства енергетики та вугільної промисловості Софія Угрюмова на круглому столі в Києві.

«Велика частина заборгованості загального рівня боргів на ринку електроенергії, який досяг 27 млрд грн, була сформована споживачами на підконтрольних Україні територіях. Вугільні підприємства, водоканали не платили за поставлену електроенергію. За даними «Енергоринку», заборгованість всіх споживачів із окупованих територій становить близько 21 млрд грн», - сказала Угрюмова.

Глава департаменту з питань регуляторної політики компанії «ДТЕК Енерго» Ірина Протопова відзначила, що з 1 серпня 2014 року по 1 травня 2015 року компанії постачали електроенергію та інші енергоносії на окуповані території. При цьому оплати вони не отримували, оскільки банки на цих територіях перестали працювати після відповідної заборони НБУ.

«На сьогодні ми поставляємо на ці території електроенергію тільки за сальдо перетікань, які здійснюються в обох напрямках. Враховуючи, що Луганська область є енергодефіцитною, виходить, що з території України надходить більше енергії, ніж у зворотному напрямку. Простіше кажучи, вони нам винні більше», - сказала Протопова.

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Як повідомляв УНІАН, влітку 2014 року Росія ініціювала і підтримала сепаратистські настрої серед місцевого населення на територіях Донецької та Луганської областей. Після цього вона спровокувала воєнний конфлікт, підтримавши сепаратистів як військовими кадрами, так і постачаннями озброєння. В результаті Україна тимчасово втратила контроль над частиною цих регіонів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Енергоринок» виконує роль оптового постачальника електричної енергії та розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.