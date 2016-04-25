Іран може почати поставки нафти і газу до України - посол

Про це заявив посол Ірану в Україні Мохаммад Бехешті-Монфаред на прес-конференції в Києві.

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"Я думаю, існують перспективи (поставки іранського газу і нафти в Україну - УНІАН). Найкраща інфраструктура для цього - існуючі нафто- і газопроводи Іран - Туреччина - Європа", - сказав він.

За словами посла, Іран також планує брати участь у модернізації нафтопереробних заводів на території України, в тому числі - для розширення можливостей зберігання нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, у березні Україна й Іран домовилися про співпрацю в енергетичній сфері.

Сторони домовилися про початок роботи над проектами участі українських підприємств у модернізації іранської енергетичної інфраструктури і тепло - та гідрогенерації. Зокрема, йдеться про будівництво і модернізацію електромереж 400 кВ. Також обговорювалася участь українських фахівців в обслуговуванні, модернізації та проектах безпеки Бушерської АЕС.

Іранська сторона висловила готовність до участі в модернізації української газотранспортної системи, організації поставок нафти до Одеси і газу з Південного Парса (район Ірану) через Туреччину та Україну до Європи.