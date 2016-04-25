НАБУ направило до суду обвинувальний акт проти Пасішника у справі про тиск на Абромавичуса
У бюро відзначають, що сторона захисту Пасішника завершила ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, і тому обвинувальний акт направлено до суду.
Національне антикорупційне бюро України направило до суду обвинувальний акт стосовно виконавчого директора, в.о. заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.
«Антикорупційним прокурором затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом незаконного впливу виконавчого директора, в.о. заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника на члена Кабінету міністрів України – колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків та добитися прийняття незаконного рішення (ч. 1 ст. 344 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.
В НАБУ зазначають, що сторона захисту Пасішника завершила ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, і тому обвинувальний акт скеровано до суду.
Про завершення досудового розслідування Пасішника було повідомлено 28 березня і надано доступ до його матеріалів.
В НАБУ нагадали, що 24 лютого детективи бюро зареєстрували кримінальне провадження за ч.1 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча) щодо факту здійснення 25 січня – 1 лютого незаконного впливу Пасішником на Абромавичуса з метою зайняття посади заступника міністра.
9 березня Пасішнику було повідомлено про підозру.
Водночас, розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за заявою Абромавичуса за ч. 2 ст. 364 КК України, щодо здійснення на нього тиску з боку ряду народних депутатів України, триває.