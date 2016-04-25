НАБУ направило до суду обвинувальний акт проти Пасішника у справі про тиск на Абромавичуса

Національне антикорупційне бюро України направило до суду обвинувальний акт стосовно виконавчого директора, в.о. заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

«Антикорупційним прокурором затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом незаконного впливу виконавчого директора, в.о. заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника на члена Кабінету міністрів України – колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків та добитися прийняття незаконного рішення (ч. 1 ст. 344 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначають, що сторона захисту Пасішника завершила ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, і тому обвинувальний акт скеровано до суду.

Про завершення досудового розслідування Пасішника було повідомлено 28 березня і надано доступ до його матеріалів.

В НАБУ нагадали, що 24 лютого детективи бюро зареєстрували кримінальне провадження за ч.1 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча) щодо факту здійснення 25 січня – 1 лютого незаконного впливу Пасішником на Абромавичуса з метою зайняття посади заступника міністра.

9 березня Пасішнику було повідомлено про підозру.

Водночас, розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за заявою Абромавичуса за ч. 2 ст. 364 КК України, щодо здійснення на нього тиску з боку ряду народних депутатів України, триває.