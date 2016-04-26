Україна тимчасово призупиняє імпорт газу з Польщі - "Укртрансгаз"

Про це заявив начальник відділу зв'язків з громадськістю та пресою компанії "Укртрансгаз" Максим Білявський на своїй сторінці у Facebook.

"Роботи заплановано розпочати у липні-серпні 2016 року, з метою забезпечення стабільного функціонування даного газотранспортного коридору в період опалювального сезону, в тому числі для підготовки: надійного накопичення блакитного палива у газосховищах України", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що під час проведення ремонтних робіт будуть доступні словацький та угорський маршрути поставок газу з Європи до України.

Як повідомляв УНІАН, Україна 21 квітня, за дві доби, відновила імпорт природного газу з Угорщини.