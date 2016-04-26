Ціни на нафту тримаються нижче $45 за барель

Ф'ючерси на нафту зросли під час торгів вівторка, підтримувані слабким доларом і потоком нових грошових вливань в ринок, однак аналітики попереджають, що фундаментальні показники залишаються слабкими на тлі боротьби за покупця на Близькому Сході.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгуються поблизу позначки $44,57 за барель, що на 0,20 відсотка вище рівня попереднього закриття.

Ф'ючерси на американську нафту WTI підвищилися на 0,19 відсотка до $42,72 за барель, повідомляє Рейтер.

За словами аналітиків, слабкість долара, який розгубив триденну перевагу, надала підтримку нафті, оскільки сировинні товари, ціна на які встановлюється в американській валюті, знову стали привабливими для власників євро та інших валют.

Крім того, підйому цін сприяв потік нових інвестицій в нафтові ф'ючерси.

"Світовий ринок вже близький до балансу, і ми очікуємо, що ринок спробує піднятися вище в найближчі місяці", - сказали аналітики британського банку Standard Chartered, додавши, що скорочення видобутку в країнах поза ОПЕК може призвести до швидкого відновлення балансу на нафтовому ринку.

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Однак інші аналітики попереджають про ймовірність збільшення поставок, оскільки Саудівська Аравія і Іран продовжують нарощувати виробництво нафти в спробі переманити до себе покупців.