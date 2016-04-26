Міненерговугілля передало ЄС доопрацьовану модель реформи "Нафтогазу"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України в рамках реформування та демонополізації внутрішнього ринку газу передало до Секретаріату Європейського енергетичного співтовариства доопрацьовану модель реструктуризації найбільшого державного енергохолдингу України «Нафтогаз України», що враховує вимоги європейського законодавства.

Як повідомили в прес-службі Міненерговугілля, про це повідомив міністр Ігор Насалик у ході зустрічі з директором Секретаріату Янешом Копачем.

Насалик підкреслив, що поділ НАК «Нафтогаз України» - одна з ключових реформ енергосектору України. «У суботу ми подали до Секретаріату доопрацьовану модель реструктуризації НАК із урахуванням висновків, які прозвучали в ході слухань у Відні 14 березня цього року, - цитує прес-служба Насалика. - Ми сподіваємося на оперативну оцінку запропонованої моделі на відповідність європейському законодавству. Ми прагнемо до демонополізації ринку й створення передумов для приходу нових гравців, тоді як вертикальна інтеграція, яка, звичайно, матиме найбільшу капіталізацію, негативно впливає на конкуренцію на ринку".

Насалик не розкрив деталей поданої до ЄС моделі реформи "Нафтогазу", але зазначив, що Україна виконає й інші зобов'язання, взяті перед енергоспівтовариством. У цьому контексті Насалик нагадав, що уряд вже передав до парламенту доопрацьований проект закону про ринок електроенергії. «Ми розцінюємо такі заходи й кроки як елемент підвищення енергетичної безпеки нашої країни. Реформи, зокрема в українському газовому секторі, в підсумку дозволять інтегрувати його в єдиний європейський енергетичний простір», - додав міністр.

Раніше Насалик уже зазначав, що вважає реформу "Нафтогазу", формування прозорого ринку електроенергії та ринку вугілля своїм основним завданням на посаді міністра.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу й нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів України в рамках проведення реформи управління НАК «Нафтогаз України» ухвалив новий статут компанії й передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Новий статут «Нафтогазу» є основою реформи держхолдингу, узгодженої з одним із ключових кредиторів країни – Європейським банком реконструкції та розвитку. Реалізація цієї реформи вже дала можливість отримати 300 млн дол. кредиту від ЄБРР, які були витрачені на закупівлю 1,7 млрд куб. м газу в Європейському Союзі в 2015 році. Кредит є револьверним – із можливістю поновлення.

19 січня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу. 25 березня номінаційний комітет при Мінекономрозвитку відібрав трьох іноземців до складу наглядової ради «Нафтогазу». Крім того, на початку квітня до наглядової ради держхолдингу своїх представників делегували Кабмін і Адміністрація президента. Зокрема, від уряду до наглядової ради увійшла заступник міністра економрозвитку Юлія Ковалів, від Адміністрації президента – екс-міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин. На думку низки джерел в уряді, Демчишин очолить наглядову раду. Її перше засідання відбудеться 10-11 травня.