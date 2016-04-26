Кабмін має продовжувати ліквідовувати махінаторські схеми бюджетних дотацій на газ для населення, - нардеп

Про це заявив член бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат фракції "Народний фронт" Олег Медуниця, коментуючи оприлюднені заступником голови правління "Нафтогазу України" Сергієм Коновцем дані про те, що Україна у 2005-2015 роках витратила $53,6 млрд на субсидування газу для населення.

"Ця сума в 53 мільярди доларів демонструє масштаб махінацій, з яких десятиріччями живилися корупціонери й популісти в Україні. Різниця між нібито соціальними тарифами на газ і тепло для населення і реальною собівартістю газу не падала на українців з неба, а виймалася з їхніх-таки кишень - у вигляді податків і недопідвищених зарплат та пенсій", - наголосив він.

"Більше того, в цю різницю були також закладені корупційні надприбутки, які виводилися в кишені чиновників. Йдеться, наприклад, про додаткові витрати бюджету й держкомпаній на обслуговування кредитів - звісно ж, у ручних комерційних банках. Яценюк почав ламати цю багаторічну махінацію своїми реформами в "Нафтогазі", поступовою ліквідацією подвійного тарифу на газ тощо", - додав Медуниця.

Діючий Кабінет Міністрів, вважає він, має продовжити реформи Арсенія Яценюка, спрямовані на адресний соціальний захист споживачів та демонополізацію ринку газу.

"Європейські реформи Яценюка передбачають, зокрема, прозорі ринкові механізми для захисту споживачів газу з низькими доходами. По-перше, програма житлових субсидій істотно розширена, а їх оформлення небувало спрощено - зараз ці субсидії отримують понад 6 мільйонів сімей. Це справедливий адресний соціальний захист малозабезпечених. Замість попереднього азійського принципу дотування газової ціни для всіх: від пенсіонера до мільйонера із зимовим садом. При цьому ще запроваджена так звана "соціальна норма" газу для опалення, яка виділяється на зимовий сезон. Кабмін Яценюка в березні давав доручення розробити механізм перенесення на наступні періоди невикористаних обсягів газу й сум житлових субсидій", - сказав Олег Медуниця.

"По-друге, в законопроектах уряду Яценюка закладені передумови для появи конкуренції на роздрібному ринку газу. Себто, облгаз має перетвориться із всесильного монополіста на транспортувальника. А споживач зможе обирати між постачальниками - власниками газу, які купують його оптом на прозорому ринку", - зазначив він.

По-третє, сказав Медуниця, Уряд Яценюка перший, який розпочав реальне пільгове кредитування на енергомодернізацію житла.

"Через програму "Ощадбанку" виділено більше 80 тисяч "теплих кредитів" на суму понад мільярд гривень. Діючий Кабінет Міністрів має продовжити всі ці реформи. "Народний фронт" простежить, щоб це було зроблено якнайшвидше, і якнайповніше", - наголосив народний депутат.

Як відомо, за даними заступника глави правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Коновця, Україна в 2005-2015 роках витратила $53,6 млрд на субсидування газу для населення. За даними Коновця, населення в 2005-2015 роках заплатило за газ $10,9 млрд за загальної вартості спожитого ресурсу $64,5 млрд. При цьому ще близько $5 млрд становили витрати "Нафтогазу України" на обслуговування кредитів, що залучаються для оплати газу.