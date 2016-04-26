Комітет Ради спробує повернути на розгляд законопроект про мораторій на стягнення боргів з "Енергоатома"

Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки має намір доопрацювати ветований законопроект про мораторій на стягнення боргів з національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", повідомив на комітетських слуханнях 15 квітня заступник голови комітету Олександр Домбровський.

За його словами, маловідомі компанії намагаються домогтися виплати боргів "Енергоатома", які сформувалися у 1990-х роках, що вже призвело до блокування всіх рахунків компанії.

“Що стосується ситуації з блокуванням рахунків. На жаль, я повинен констатувати, що законопроект щодо мораторію боргів "Енергоатома", співавтором якого я був, не був підписаний президентом через позицію Міжнародного валютного фонду", — сказав Домбровський. При цьому він повідомив, що найближчим часом має бути проведена дискусія для того, щоб доопрацювати законопроект і повернути його в парламент.

За його словами, ухвалення законопроекту, повинно вирішити проблему боргів "Енергоатому" хоча б в 2016 році, а також розв'язати проблему неплатежів держпідприємства "Енергоринок" перед "Енергоатомом".

Домбровський підкреслив, що в даний час заборгованість держпідприємства перед "Енергоатомом" становить понад 12 млрд грн. Крім того, депутат розповів, що комітет і новий голова Міністерства енергетики Ігор Насалик має намір напрацювати пропозиції прем'єр-міністрові для вирішення основних проблем галузі.

"Я думаю, що наступного тижня ми будемо мати ряд рішень на проблеми, які необхідно вирішити", — підсумував Домбровський.

Нагадаємо, в березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатома" на загальну суму 200 мільярдів гривень, що фактично заблокувало фінансово-господарську діяльність найбільшої в країні енергогенеруючої компанії.

Після цього прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і міністру юстиції Павлу Петренку вжити заходів щодо захисту державних інтересів через блокування рахунків "Енергоатома".

Арешт рахунків та майна був проведений при здійсненні виконавчого провадження № 34029225 про стягнення 127,3 мільйона гривень з НАЕК "Енергоатом" на користь компанії "Укрелектроват".

За даними "Енергоатома", арештовані рахунки компанії, які використовуються для виплати заробітної плати, а також рахунки із спеціальним режимом використання, які взагалі не підлягають арешту.

Апеляційний суд Києва вдруге переніс розгляд заяви Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" щодо постанови Шевченківського районного суду про стягнення з держкомпанії 127,3 мільйона гривень сумнівної заборгованості, через яку всі рахунки "Енергоатома" були заблоковані.

Порошенко 2 березня наклав вето на ухвалений парламентом наприкінці січня 2016 року закон про продовження мораторію на банкрутство "Енергоатома".