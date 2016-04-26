Глава "Енергоатома" в 30-ту річницю аварії на ЧАЕС запевнив у безпеці українських атомних станцій

Україна врахувала важкі уроки, отримані після катастрофи на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, і в даний час головним пріоритетом роботи чотирьох вітчизняних АЕС є постійне підвищення рівня безпеки, чітке дотримання правил і втілення передової світової практики в експлуатації станцій.

Про це йдеться у зверненні президента держкомпанії «Енергоатом» Юрія Недашковського з нагоди 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

Він нагадав, що позапроектна аварія на 4-му енергоблоці ЧАЕС стала викликом для існування і подальшого розвитку ядерної енергетики, змусила все світове співтовариство переглянути своє ставлення до безпечної роботи атомних електростанцій.

«Досі атомникам доводиться наполегливо працювати, щоб завойовувати прихильнысть світової громадськості до мирного використання ядерної енергії. Разом з тим, очевидно, що вирішення питань соціально-економічного розвитку та боротьба з негативними кліматичними змінами без атомної енергетики неможливі», - сказав Недашковський, якого цитує прес-служба.

«Ми врахували важкі уроки Чорнобиля. Сьогодні в діяльності чотирьох українських атомних електростанцій найвищим безумовним пріоритетом є постійне підвищення рівня безпеки, дотримання вимог, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, втілення передової міжнародної практики та досвіду експлуатації», - зазначив голова держкомпанії.

За його словами, інтенсивну роботу в підвищенні безпеки «Енергоатом» здійснює безперервно, і її результати є вагомими.

«Шість років тому в нашій країні вперше у світі в рамках спільного проекту Україна-ЄС-МАГАТЕ проведено унікальну за масштабами виконаних робіт комплексну оцінку безпеки всіх українських енергоблоків. На кожному з 15 діючих енергоблоків була проведена оцінка стану безпеки на основі самооцінки та незалежної перевірки за такими напрямами, як проектна безпека, експлуатаційна безпека, поводження з РАВ та зняття з експлуатації», - сказав Недашковський.

Також він повідомив, що безпека українських АЕС після Чорнобиля була підтверджена позитивними висновками цієї безпрецедентної комплексної перевірки. Експерти МАГАТЕ і ЄС встановили практично повну відповідність всіх енергоблоків українських АЕС вимогам МАГАТЕ з ядерної безпеки, які існували в той час.

«Але новий досвід експлуатації, у тому числі міжнародний, з'являється постійно: проводяться поглиблені дослідження безпеки, вводяться в дію нові нормативні документи, підвищується рівень досягнень науки і техніки. Як наслідок, атомники всього світу і колектив НАЕК «Енергоатом» ніколи не зупиняться на досягнутому», - додав Недашковський.

Він повідомив, що після ратифікації Україною Конвенції про ядерну безпеку зараз виконується затверджена на державному рівні Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків АЕС, яка містить всі заходи, необхідні для запобігання аварій, що сталися на АЕС Три-Майл-Айленд, Чорнобиль, Фукусіма-Даїчі. Сьогодні обсяг заходів з підвищення безпеки на українських енергоблоках чітко визначений, узгоджений з регулюючим органом, відомі шляхи вирішення цих проблем, відомо, які технічні засоби потрібні для цього. «Необхідно забезпечити тільки їх належне виконання», - підкреслив голова «Енергоатома».

Водночас, він подякував колективу атомників за згуртовану роботу та усвідомлення високого рівня своєї відповідальності за забезпечення безпечної, безперебійної і надійної роботи українських АЕС. Також від імені колективу НАЕК «Енергоатом» і від себе особисто Недашковський висловив повагу і передав низький уклін всім ліквідаторам Чорнобильської аварії, серед яких багато фахівців, які і сьогодні плідно і надійно працюють в компанії.

«Героїчний подвиг мужніх людей, які, не шкодуючи свого здоров'я і життя, стали на боротьбу з катастрофою і зробили все можливе, щоб запобігти її наслідкам, завжди буде жити в нашій пам'яті і наших серцях. Від усієї душі бажаю всім чорнобильцям-ліквідаторам здоров'я і благополуччя. Хочу запевнити вас, що компанія «Енергоатом» завжди буде надавати підтримку людям, долі яких пов'язані з ліквідацією аварії на ЧАЕС та її наслідків», - підсумував президент держкомпанії.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.