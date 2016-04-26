У "будь-який зручний для Брюсселя час": Україна готова провести газові переговори з ЄС і Росією

Україна поінформувала Європейську комісію про готовність провести газові переговори у форматі Україна – ЄС - Росія «у будь-який зручний для Брюсселя час», повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту стратегічного планування і європейської інтеграції в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України Михайло Бно-Айріян.

«Учора ми звернулися до керівництва Єврокомісії щодо готовності взяти участь у переговорах у тристоронньому форматі Україна-ЄС-РФ у газовій сфері у будь-який зручний для Брюсселя час», - написав чиновник.

Він також повідомив, що Україна направила відповідного листа на ім'я віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича. Лист підписав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

«У своєму листі до Шефчовича міністр підкреслив важливу роль Єврокомісії в питанні деполітизації газових відносин України та Росії й розповів про продовження раніше проведеної міністерством політики в частині взаємовідносин у газовій сфері в тристоронньому форматі», - зазначив Бно-Айріян.

За його словами, дату консультацій поки не визначено. «Очікуємо нової дати консультацій - як у двосторонньому форматі, так і тристоронньому», - резюмував він.

Раніше новопризначений міністр Насалик заявляв, що Україна не вестиме жодних переговорів із газових питань з Росією до тих пір, поки не буде вирішено ініційований два роки тому спір «Нафтогазу» з російським «Газпромом» в Арбітражній палаті Стокгольма щодо ціни й умов постачання російського палива в Україну. Обсяг взаємних позовних вимог становить близько 30 млрд дол. від кожної сторони.

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У зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах. На поточний момент в українських сховищах є близько 8,7 млрд кубометрів газу. Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 млрд кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити лише європейські постачальники.