Україна не зможе відмовитися від атомної енергетики ні сьогодні, ні завтра - Порошенко
Президент України Петро Порошенко заявляє, що ні сьогодні, ні завтра Україна не зможе відмовитися від атомної енергетики.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час заходів до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи.
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"Жорсткі та ефективні заходи з ядерної безпеки повинні бути ключовим пріоритетом у галузі атомної енергетики", - заявив президент.
"Ясно, що ні сьогодні, ні завтра Україна, диверсифікуючи поставки енергоносіїв та виборюючи енергетичну незалежність, не зможе відмовитися від атомної енергетики. Але в той же час ми маємо думати і про нові технології, і про нові альтернативи та нетрадиційні джерела енергії, про збільшення енергоефективності", - сказав Порошенко.
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За його словами, питання енергозбереження одразу після свят обговорюватимуться на засіданні Національної ради реформ.