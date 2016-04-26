Україна не зможе відмовитися від атомної енергетики ні сьогодні, ні завтра - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час заходів до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи.

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"Жорсткі та ефективні заходи з ядерної безпеки повинні бути ключовим пріоритетом у галузі атомної енергетики", - заявив президент.

"Ясно, що ні сьогодні, ні завтра Україна, диверсифікуючи поставки енергоносіїв та виборюючи енергетичну незалежність, не зможе відмовитися від атомної енергетики. Але в той же час ми маємо думати і про нові технології, і про нові альтернативи та нетрадиційні джерела енергії, про збільшення енергоефективності", - сказав Порошенко.

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За його словами, питання енергозбереження одразу після свят обговорюватимуться на засіданні Національної ради реформ.