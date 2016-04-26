Китайська держкорпорація готова інвестувати в Україну, але нарікає на правила гри

Про це заявив Джейсон Джанг, глава правління корпорації під час візиту в Одеську область, де розташовані генеруючі об'єкти корпорації, повідомляє "Цензор.нет".

"Ми давно почали працювати в Україні, і ми віримо в вашу країну і її успішний економічний розвиток. Але часто декларації української влади залишаються тільки словами. Для поліпшення інвестиційного клімату необхідні реальні дії. Головні принципи: єдині правила гри для всіх, стабільність законодавства, захист вкладених в економіку коштів ", - зазначив Джейсон Джанг.

СNBM International інвестувала в Україну близько мільярда доларів і є економічним власником масштабних сонячних електростанцій в Одеській області з 2014 року, додав топ-менеджер. У листопаді минулого року перехід прав власності схвалив Антимонопольний комітет, зараз завершується оформлення документів.

За даними ЗМІ, в Одеській області CNBM International володіє СЕС в Білгород-Дністровському районі, а також об'єктами в Арцизькому районі ( "Дунайська СЕС-1" і "Дунайська СЕС-2"), під Кілією ( "Приозерне-1" та "Приозерне-2") і Рені ("Лиманська енерджі-1" та "Лиманська енерджі-2").

CNBM є одним з найбільших інвесторів на ринку сонячної енергетики в Україні. "Ми працюємо по всьому світу і підтримуємо інновації у всіх галузях. Наша компанія на практиці, через власні проекти в Україні, показує прихильність світових цінностей з розвитку "зелених" технологій. Це дозволить збільшити частку відновлюваної енергетики в енергобалансі країн, а також створить ефективні інструменти в боротьбі з глобальними кліматичними змінами", - зазначив Джейсон Джанг.

За словами голови правління CNBM International, корпорація зацікавлена ​​в подальших інвестиціях в енергетику і в інші високотехнологічні галузі України, однак для цього необхідно створити умови для зворотності та прибутковості вже вкладених коштів.

Для довідки. CNBM International входить в структуру Китайської національної групи корпорацій по будівельним матеріалам (CNBM), однієї з найбільших в Китаї. Група входить до списку топ-500 компаній Fortune. CNBM International активно розвивається у сфері відновлюваної енергетики, займає перше місце в Азії, і третє - у світі по виробництву вітряних лопатей, виробляє полі- і монокристалічні кремнієві, а також тонкоплівкові сонячні батареї загальною потужністю понад 1000 МВт на рік.