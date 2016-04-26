"Укрнафта" починає процес реструктуризації компанії

Найбільша українська нафтовидобувна компанія «Укрнафта» з метою підвищення ефективності своєї роботи та створення сучасної системи управління починає процес реструктуризації в центральному офісі компанії.

Про це повідомила прес-служба компанії

«Нова структура націлена на поліпшення ефективності управління компанією. Це допоможе спростити організаційну систему та поліпшити взаємодію підрозділів», - сказано в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, зміни торкнуться насамперед підрозділів апарату управління, пов'язаних з видобутком і переробкою вуглеводнів, системи закупівель, охорони праці тощо.

«Згодом зміни торкнуться всіх структурних підрозділів ПАТ «Укрнафта»», - уточнила прес-служба, додавши, що зміни передбачають заохочення ініціатив співробітників і впровадження нової системи матеріальних та нематеріальних винагород, що ґрунтуються на результатах роботи кожного співробітника.

Разом з тим, у ході реструктуризації компанії відбудеться скорочення працівників.

«Деякі скорочення будуть неминучі, що призведе до зменшення штату. У свою чергу, ми гарантуємо індивідуальний підхід до кожного співробітника і гідну компенсацію цілковито відповідно до українського законодавства і колективного договору», - запевнив голова правління «Укрнафти» Марк Роллінс, слова якого процитувала прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня «Укрнафта» заявила, що починає процес модернізації системи закупівель компанії.

Маркс Роллінс приступив до виконання обов'язків голови «Укрнафти» у вересні 2015 року.

За цей час новий голова стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків.

Однак через відмову «Нафтогазу України» погашати борг перед «Укрнафтою» у розмірі 50 млд грн і зірвані з вини деяких чиновників Міненерговугілля і НАК «Нафтогазу України» в 2015 році аукціони з продажу нафти і газу, в «Укрнафти» виник борг перед державою щодо сплати податків.

Станом на 1 січня 2016 року борг «Укрнафти» становив понад 10 млрд гривень.