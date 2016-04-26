Порошенко не виключає можливих кібератак на українські АЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час заходів з нагоди 30-х роковин чорнобильської катастрофи.

Глава держави зазначив, що необхідно здійснювати координацію світових зусиль і щодо новітніх кіберзагроз, які в часи Чорнобиля для нас ще не існували.

«Якщо вірус BlackEnergy використали для атаки на наші обленерго то де гарантії, що подібні технології не загрожують і атомним станціям?», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року українське підприємство «Прикарпаттяобленерго» повідомило про те, що хакери здійснили напад на його комп'ютерну систему, внаслідок чого близько 700 тисяч жителів Івано-Франківської області залишилися без електроенергії.

За даними Держспецзв'язку, окрім «Прикарпаттяобленерго», кібернападам було піддано також «Київобленерго», «Чернівціобленерго», «Хмельницькобленерго» і «Харківобленерго».

Служба безпеки України 28 грудня заявила, що спробу знищення комп'ютерної мережі об'єктів енергетичного комплексу вчинили російські спецслужби.

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16 січня 2016 року IT-фахівці аеропорту «Бориспіль» виявили ознаки хакерського проникнення в інформаційні системи аеропорту з використанням того самого вірусу, що і у випадку нападів на об'єкти енергетичного комплексу.

20 січня національна енергетична компанія «Укренерго» поінформувала команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA при Держспецзв'язку про чергову хакерську атаку, в ході якої зловмисники від імені «Укренерго» надсилали на електронні адреси підприємств електроенергетики заражений вірусом файл.

12 лютого заступник міністра енергетики США Елізабет Шервуд-Рендалл у своїй презентації на зустрічі з представниками енергетичної галузі заявила, що за кібернападами на об'єкти української енергетики стоять російські хакери.