На Вінниччині цьогоріч планується перевести на альтернативні види палива ще 47 котелень

Роботи мають бути завершені до початку нового опалювального сезону, тобто до ІV кварталу 2016”, - зазначає голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.

“Цьогоріч ми плануємо перевести на альтернативу 47 котелень бюджетних установ. Роботи обійдуться в 36,5 млн грн. Однак, це дасть можливість зекономити 2 млн кубічних метра природного газу на рік. У І кварталі уже завершені роботи з переведення 15 котелень на альтернативні види палива на суму 10 млн грн. Плануємо протягом ІІ і ІІІ кварталів переводити на альтернативні вили палива по 16 котелень, які нині працюють на газу.

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Керівник області відмітив також, що на початок 2016 року - 369 котелень переведено на альтернативу, в тому числі у 2015 році - 75. Щорічна економія споживання природного газу сягає 7 млн кубічних метра.

Загалом в області 948 одиниць котелень, з них 253 на газу, 302 - на традиційному твердому паливі (вугілля), 369 - на альтернативі (солома, деревина, брикети), 24 - на електроенергії.