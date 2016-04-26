Близько 200 працівників АЕС пікетують будівлю Мін'юсту вимагаючи розблокувати рахунки "Енергоатому"

Близько 200 працівників українських атомних електростанцій пікетують будівлю Міністерства юстиції в Києві на вул. Городецького з вимогою вжити заходів для якнайшвидшого розблокування рахунків держкомпанії "Енергоатом" є оператором всіх діючих АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, на пікет зібралися працівники усіх діючих атомних станцій України - Рівненської, Хмельницької, Південно-Української і Запорізької. Учасники акції тримають в руках плакати з написами: "Ні свавіллю чиновників виконавчої служби Міністерства юстиції", "Немає другого Чорнобиля", а також вигукують: "Петренко, виходь".

За словами голови профспілкового комітету "Енергоатому" Олексія Лича, ця акція є попереджувальною і викликана тим, що арешт рахунків компанії призвів до проблеми розрахунків за закупівлю нового ядерного палива для АЕС, а також вивезення відпрацьованого ядерного палива. Лич повідомив, що Мін'юст не виконав доручення Арсенія Яценюка, який заявляв про необхідність вирішити ситуацію з блокуванням рахунків держкомпанії.

При цьому він підкреслив, востаннє працівники АЕС виходили на пікети 1999 року, коли їм затримували виплату зарплати.

Після нетривалого пікету його учасники в 14:40 попрямували до іншої будівлі Мін'юсту, яка розташована в Рильському провулку. Там групу представників "Енергоатому" також не пустили всередину для проведення переговорів, і станом на 15:30 працівники почали розходитися.

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Як повідомляв УНІАН, 18 квітня працівники виконавчої дирекції з юридичних питань та супроводження процедур закупівель НАЕК "Енергоатом" передали міністру юстиції України Павла Петренко відкритий лист з вимогою втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо стягнення з "Енергоатому" на користь ЗАТ "Спільне підприємство "Укрелектроватт" сумнівної заборгованості розміром 127,3 мільйона гривень. Відповідне виконавче провадження відкрито відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про примусове виконання наказу Господарського суду Києва від 4 серпня 2011 року.

У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 мільярдів гривень, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії.

В "Енергоатомі" зазначають, що окремої уваги потребує факт втрати можливості на законодавчому рівні запобігти вкрай негативні для держави наслідки. Справа в тому, що 2 березня 2016 року президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії, відзначають в "Енергоатомі".

4 серпня 2011 року рішенням Господарського суду Києва з "Енергоатому" на користь "Укрэлектроватт" було стягнуто 127,3 мільйона гривень. Цей борг не підтверджений жодними первинними бухгалтерськими документами, а заборгованість в розмірі 2,5 мільйона гривень, яка значилася в бухгалтерському обліку "Енергоатому", в 2004 році була списана у зв'язку із закінченням строків позовної давності. Збільшення суми стягнення стало можливим у результаті проведення судової експертизи експертом одноособово, укладення якого Міністерство юстиції України 2014 року поставило під сумнів. 2014 року з приводу штучного створення боргових зобов'язань за заявою "Енергоатому" Управлінням поліції в Шевченківському районі Києва було порушено кримінальну виробництво.

Тим часом повідомляється, що проти посадових осіб "Укрэлектроватта" розслідується ще одну кримінальну справу, порушену слідчим управлінням фінансових розслідувань головного Міжрегіонального управління ГФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків за фактом вчинення кримінального правопорушення у зв'язку із зменшенням бази оподаткування та несплатою податків.

В "Енергоатомі" підкреслюють, що незважаючи на незаперечні докази вчинення злочинів та численні звернення компанії, розслідування обох виробництв неправомірно затримується.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.