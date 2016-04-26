НКРЕКП з травня підвищує тариф на відпуск електроенергії атомними станціями

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 травня 2016 року підвищує тариф на відпуск електроенергії для держкомпанії "Енергоатом", оператора всієї діючих АЕС України, на 8,4%, - до 45,42 копійки за кВт-год з 41,9 копійки за кВт-ч.

Відповідне рішення комісія ухвалила 26 квітня.

За інформацією прес-служби "Енергоатому", НКРЕКП врахувала в підвищеному тариф кошти на проект будівництва бризкальних басейнів на Южно-Українській АЕС, забезпечила часткове фінансування Комплексної (зведеної) програми фінансування безпеки енергоблоків атомних станцій, але при цьому в новому тарифі, як і в попередніх, не було враховано кошти, які необхідні "Енергоатому" для будівництва Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива з вітчизняних АЕС.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП з 1 січня 2016 року знизила тариф на відпуск електроенергії для "Енергоатому" на 0,7%, - до 41,9 копійки за кВт-год з 42,21 копійки за кВт-ч.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.