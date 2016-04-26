Казначейство замість "Енергоатому" виплатило Євратому 1,2 млн євро на погашення кредиту через блокування рахунків держкомпанії

Про це на запит УНІАН повідомила прес-служба «Енергоатому».

Згідно з повідомленням, «Енергоатом» не виплатив Евратому 1,190 млн євро кредиту на підвищення безпеки блоків №2 Хмельницької АЕС та №4 Рівненської АЕС. А це в свою чергу призвело до гарантійного випадку, при якому відповідальність переноситься на державу як гаранта виконання цієї угоди.

«Згідно гарантійного угоди з Евратомом, гарантом у нас виступає Міністерство фінансів, тому Казначейство України заплатило як відсотки, так і тіло кредиту, інакше нам загрожував би дефолт», - відзначили в «Енергоатомі».

У прес-службі також підкреслили, що дана ситуація підриває репутацію не тільки держкомпанії, але і України в цілому.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня працівники виконавчої дирекції з юридичних питань та супроводження процедур закупівель НАЕК «Енергоатом» передали міністру юстиції України Павлу Петренку відкритий лист з вимогою втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо стягнення з «Енергоатому» на користь ЗАТ «Спільне підприємство «Укрэлектроватт» сумнівної заборгованості в розмірі 127,3 млн грн. Відповідне виконавче провадження відкрито відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про примусове виконання наказу Господарського суду Києва від 4 серпня 2011 року.

У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно «Енергоатому» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії.

В «Енергоатомі» відзначають, що окремої уваги потребує факт втрати можливості на законодавчому рівні запобігти вкрай негативні для держави наслідки. Справа в тому, що 2 березня 2016 року президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії, відзначають в «Енергоатомі».

4 серпня 2011 року рішенням Господарського суду Києва з «Енергоатому» на користь «Укрэлектроватт» було стягнуто 127,3 млн грн. Цей борг не підтверджений ніякими первинними бухгалтерськими документами, а заборгованість у розмірі 2,5 млн грн, яка значилася в бухгалтерському обліку «Енергоатому», в 2004 році була списана у зв'язку із закінченням строків позовної давності. Збільшення суми стягнення стало можливим у результаті проведення судової експертизи експертом одноособово, укладення якого Міністерство юстиції України в 2014 році поставило під сумнів. У 2014 році з приводу штучного створення боргових зобов'язань за заявою «Енергоатому» Управлінням поліції в Шевченківському районі Києва було порушено кримінальну виробництво.

Тим часом повідомляється, що проти посадових осіб «Укрелектроватта» розслідується ще одну кримінальну справу, порушену слідчим управлінням фінансових розслідувань головного Міжрегіонального управління ГФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків за фактом вчинення кримінального правопорушення у зв'язку із зменшенням бази оподаткування та несплатою податків.

В «Енергоатомі» подчеркивабют, що незважаючи на незаперечні докази вчинення злочинів та численні звернення компанії, розслідування обох виробництв неправомірно затримується.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.