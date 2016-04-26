"Київенерго" Ахметова збільшила збиток майже на 15%

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці України, в січні-березні 2016 року отримала чистий збиток у розмірі 51,4 мільйона гривень, що на 14,7% більше, ніж за аналогічний період 2015 року, повідомляє прес-служба компанії.

"На отримання даного фінансового результату "Київенерго" в I кварталі 2016 року вплинув в основному зростання резервів на безнадійну дебіторську заборгованість. За підсумками січня-березня заборгованість споживачів за використану електричну енергію збільшилася на 12,7%, а за теплову енергію - на 54,1%", - уточнили в компанії.

Також повідомляється, що виручка "Київенерго" від реалізації продукції склала 7,436 мільярда гривень. Порівняно з січнем-березнем 2015 року вона збільшилася на 21,2%, тоді як зростання собівартості продукції склав 32,5%.

"Істотне зростання собівартості реалізованої продукції за підсумками I кварталу обумовлений в першу чергу підвищенням тарифів на газ, що використовується компанією для виробництва тепла і електроенергії, а також зростанням вартості електроенергії, придбаної на оптовому ринку для подальшого постачання кінцевим споживачам", - додали в "Київенерго", нагадавши, що компанія закуповує газ і електроенергію за тарифами, встановленими Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

У повідомленні підкреслюється, що всі розрахунки споживачів за надані компанією послуги відбуваються через спеціальні рахунки, з яких кошти автоматично спрямовуються на оплату енергоносіїв у відповідності з затвердженими НКРЕКП нормативами.

"В результаті такої політики "Київенерго" залишається лише близько 10% коштів, сплачених споживачами. Вони спрямовуються на реконструкції мереж і обладнання, усунення аварійних ситуацій та виплату заробітної плати", - розповіли в "Київенерго".

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Як повідомляв УНІАН, "Київенерго" 2015 року отримала чистий збиток у розмірі 1,6 мільярда гривень, тоді як 2014 рік компанія завершила з чистим прибутком у 83,7 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії "Киевэнерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тисячі кілометрів.

Виробництво теплової енергії "Київенерго" здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котелень. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тисячі кілометрів (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами "Київенерго" є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).