Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту

Світовий банк підвищив прогноз ціни на нафту на $4 — з $37 до $41 за барель. Про це йдеться на сайті фінансової організації, передає РБК.

Підвищення прогнозної ціни на 2016 рік пов'язується з очікуваннями зниження надлишку нафти на ринку.

"На тлі поліпшення очікувань і ослаблення долара Світовий банк підвищує прогноз ціни на нафту на 2016 рік до $41 за барель з $37, на тлі очікувань, що надлишок на ринках буде скорочуватися", — наголошується в повідомленні.

Читайте такожЦіни на нафту тримаються нижче $45 за барель

За словами головного економіста Світового банку і провідного автора прогнозу Джона Баффеса, організація очікує "трохи більш високі ціни на енергоносії" протягом року через відновлення балансу після періоду надлишкової пропозиції. "У той же час ціни на енергоносії можуть впасти ще нижче, якщо країни ОПЕК значно збільшать виробництво, а виробництво країн, які не є членами ОПЕК, як очікується, не впаде", — зазначив він.

Ціна на енергоносії, включаючи нафту, газ і вугілля знизиться на 19,3% в 2016 році порівняно з попереднім роком — це "більш поступове падіння, ніж 24,7% падіння у січневому прогнозі", зазначають у СБ.

Читайте такожЦіни на нафту почали тиждень з обвалу

Ціна червневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на закритті торгів на лондонській біржі ICE зросла на 2,8% порівняно з рівнем попереднього закриття. Вартість бареля склала $45,8 за барель.