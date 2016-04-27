Ситуація у Венесуелі загострюється: робочий тиждень держслужбовців скоротили до двох днів
Через посуху рівень води на греблі головною гідроелектростанції країни скоротився до критичного рівня.
Уряд Венесуели для економії споживання електроенергії прийняв рішення тимчасово скоротити до двох днів робочий тиждень державних службовців, передає Reuters.
Віце-президент Венесуели в ході візиту на ГЕС в Гурі оголосив у телезверненні, що держслужбовці будуть працювати тільки в понеділок і вівторок. Залишаться відкритими лише відомства, що відповідають за життєво важливі сфери, в тому числі харчування. Скорочені також заняття в школах.
Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро вже скоротив робочий тиждень для 2,8 мільйона державних службовців до трьох днів.
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Нестача води і відключення електрики додали труднощів Венесуелі з 30-мільйонним населенням.
Країна зараз переживає глибоку кризу: дефіцит продуктів і ліків, різке зростання цін, довгі черги в магазинах за товаром за картками.