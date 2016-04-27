Ситуація у Венесуелі загострюється: робочий тиждень держслужбовців скоротили до двох днів

Уряд Венесуели для економії споживання електроенергії прийняв рішення тимчасово скоротити до двох днів робочий тиждень державних службовців, передає Reuters.

Віце-президент Венесуели в ході візиту на ГЕС в Гурі оголосив у телезверненні, що держслужбовці будуть працювати тільки в понеділок і вівторок. Залишаться відкритими лише відомства, що відповідають за життєво важливі сфери, в тому числі харчування. Скорочені також заняття в школах.

Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро вже скоротив робочий тиждень для 2,8 мільйона державних службовців до трьох днів.

Читайте такожІнфляція у Венесуелі складе рекордні 720% - МВФЧерез посуху, яку зараз переживає Венесуела, рівень води на греблі головної гідроелектростанції в Гурі скоротився до критичного показника. ГЕС забезпечує близько двох третин енергетичних потреб країни.

Нестача води і відключення електрики додали труднощів Венесуелі з 30-мільйонним населенням.

Країна зараз переживає глибоку кризу: дефіцит продуктів і ліків, різке зростання цін, довгі черги в магазинах за товаром за картками.