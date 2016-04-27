Ціни на нафту тримаються поблизу піків року - сьогодні підскочили на півдолара

Ціни на нафту зросли приблизно на півдолара в середу, залишаючись поблизу піків 2016 року завдяки поліпшенню настроїв інвесторів і ослабленню долара, хоча аналітики попередили, що квітнева тенденція до підвищення незабаром може зійти нанівець.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $0,57 до $46,31 за барель. Ф'ючерси на американську нафту додали $0,51 до $44,55 за барель, повідомляє Рейтер.

Нафта Brent отримала підтримку завдяки повідомленням про те, що Саудівська Аравія і Кувейт, схоже, не наблизилися до поновлення експлуатації спільного родовища Хафджи, яке виробляло 280.000-300.000 барелів на добу до вимушеного закриття в жовтні 2014 року через проблеми з навколишнім середовищем.

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Запаси нафти в США знизилися минулого тижня, показали дані Американського інституту нафти (API) у вівторок.

За даними API, запаси нафти впали на 1,1 мільйона барелів до 538,4 мільйони за тиждень, що завершився 22 квітня, тоді як аналітики припускали, що вони зростуть на 2,4 мільйона барелів.

Brent і WTI утримувалися поблизу піків 2016 року $46,49 і $44,83 відповідно, досягнутих на попередній сесії.

За словами аналітиків, крім сильного апетиту до інвестицій, нафтові котирування підтримувало ослаблення долара.

"Настрої продовжують поліпшуватися на тлі заяви BP про можливе відновлення рівноваги на ринку до кінця року", - повідомили аналітики ANZ.