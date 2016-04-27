Кабмін зробить більше, ніж вимагає МВФ: підвищить тарифи на газ для населення до 100% ринкової ціни - ЗМІ

У середу уряд Гройсмана може виконати одну з найважливіших вимог МВФ – підвищити тарифи на газ для населення до 100% паритету імпорту, пише "Економічна правда".

Як зазначається, підвищення планувалося з 1 квітня цього року до 75% паритету, однак уряд Арсенія Яценюка відклав його на місяць.

"У розпал політичної кризи залишив це непопулярне рішення для наступників. Така собі маленька помста", - саркастично пояснив співрозмовник ЕП в Мінфіні.

По суті, підвищуючи тарифи до 100%, Кабмін зробить навіть більше, ніж від нього вимагає МВФ.

"Щоб пройти весь негатив одразу і не розтягувати на два роки. Але люди ще не пристосувалися до нинішніх цін. Плюс, цього року була тепла зима. Я боюся, що ми увійдемо в кризу неплатежів", - пояснив у розмові з ЕП один із членів уряду.

За його словами, суперечка щодо підвищення "паритету" - до 75% або 100% - тривала до останнього. Це, по-перше.

По-друге, ціна імпортованого газу знизилася більше і швидше, ніж очікувалося. Тому зараз як раз можливо підвищити внутрішню ціну і при цьому вийти на нульовий фінансовий баланс НАК.

Ще один момент з тарифами напряму стосується субсидій для населення на оплату комунальних послуг. З одного боку підвищення тарифів означає збільшення витрат держбюджету на виплату субсидій.

З іншого боку, підвищення ціни призводить до підвищення рівня енергоефективності.

Є очікування, що цього року населення масово відреагує на підвищення тарифів у 2014-2016 роках, і почне економити. Прорахувати цей ефект складно, але в кінцевому результаті зниження споживання може частково нівелювати необхідність збільшення субсидій.

Паритет імпорту - це ціна імпортного палива плюс ПДВ плюс вартість транспортування газу. Зараз імпортне паливо коштує 210 доларів, а доставка - близько 900 грн.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний валютний фонд стурбований відсутністю рішення Кабінету міністрів про підвищення тарифів на природний газ для населення з 1 квітня.

Крім того, раніше Гройсман повідомив, що підвищення тарифів на газ необхідне.