Кабмін підвищив ціни на газ для населення

Кабінет міністрів України, як і планував, встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

У свою чергу, глава уряду Володимир Гройсман відзначив, що це рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

«Виходячи з прогнозованої ціни на газ на європейському ринку, а також витрат на транспортування газу до західного кордону України, ціна газу як товару встановлюється на рівні 4942 грн за тисячу кубометрів, - сказав, представляючи рішення уряду, Степан Кубів. - Граничний розмір роздрібних цін на газ із урахуванням всіх тарифів і ПДВ для побутових споживачів встановлюється на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. При цьому для побутових споживачів роздрібна ціна зменшується з 71,89 грн за кубометр до 68,79 грн за кубометр. Це відповідає імпортного паритету і повністю нівелює можливі корупційні ризики з різниці ціни за газ».

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Кубів також відзначив, що для релігійних організацій ціна на газ встановлюється на рівні 3913 грн за тисячу кубометрів, крім обсягів, які використовуються для виробничої та комерційної діяльності. Ціна газу для НАК «Нафтогаз України», що використовується для виробництва тепла та гарячої води, становитиме 4942 грн за тисячу кубометрів без урахування тарифів на послуги транспортування і надбавок до ціни палива.

За словами Кубіва, середня прогнозована ціна імпортованого в Україну природного газу з травня по грудень 2016 року становитиме 185 дол. за тисячу кубометрів.

Як відзначив глава уряду Гройсман, встановлення єдиної ціни на газ відчують лише ті, хто наживався на різниці в цінах. При цьому він нагадав, що загальний обсяг коштів, витрачених на компенсацію різниці між ринковою ціною на газ та ціною його фактичної реалізації, вже досяг близько 50 млрд дол.

Раніше голова уряду відзначав, що встановлення обґрунтованих тарифів і цін на енергоносії, особливо на газ, дозволить викорінити корупцію в енергетичній сфері. За словами Гройсмана, Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити 100-відсоткову відповідність тарифів вартості енергоносіїв, а необґрунтовані тарифи – це поле для популізму і корупції. При цьому Гройсман наголосив, що виступає за прозорість формування тарифів і не допустить зловживань в ціноутворенні.

Питання формування тарифів є одним із найбільш дискусійних. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні до ринкового рівня є одним із пунктів програми реформ, затвердженої ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом. Підвищення відбувається поетапно з одночасною реалізацією програми надання субсидій для найбільш фінансово вразливих верств населення.