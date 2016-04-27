Коболєв про переговори з "Газпромом": йтиметься про транзит газу, а не про його закупівлю

Державний холдинг «Нафтогаз України» очікує проведення переговорів з російським газовим монополістом «Газпромом», але на них йтиметься, швидше за все, про умови транзиту газу по території України, а не про його закупівлю для українських споживачів, повідомив журналістам голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Наша позиція така, що ми очікуємо переговорів з «Газпромом» і сподіваємося, що вони відбудуться. Основним приводом переговорів стане транзит газу, а не його закупівля. Ми комфортно почуваємося з європейськими потоками, – сказав Коболєв. – А ось потреба (обговорення – УНІАН) транзиту дуже висока».

При цьому голова «Нафтогазу» відмовився спрогнозувати можливу дату переговорів. «Зараз питання не в Брюсселі, а в Москві, коли Москва погодиться на переговори. Поки що Москва всі запрошення Брюсселя ігнорує», – сказав Коболєв.

Раніше директор департаменту стратегічного планування і європейської інтеграції в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України Михайло Бно-Айріян повідомив, що Україна поінформувала Європейську комісію про готовність провести газові переговори у форматі Україна – ЄС – Росія в будь-яке зручний для Брюсселя час». Україна направила відповідного листа на ім'я віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовіча. Лист підписав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

Разом з тим у середині квітня Насалик заявив, що Україна не вестиме жодних переговорів з газових питань з Росією доти, доки не буде вирішено ініційований два роки тому спір «Нафтогазу» з російським «Газпромом» в Арбітражній палаті Стокгольма щодо ціни й умов постачання російського палива до України. Обсяг взаємних позовних вимог становить близько 30 млрд дол. від кожної сторони.