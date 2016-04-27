Міністр енергетики прокоментував підвищення цін на газ для населення

Рішенням про підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - до 6 879 грн за тис. кубометрів - уряд поставив крапку у спекуляціях на газовому ринку України, що також дасть змогу зробити цю галузь інвестиційно привабливішою.

Про це під час засідання уряду сказав голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

«Сьогодні ми поставили крапку в спекуляціях на газовому ринку. Саме сьогодні розпочнеться період інвестування в економіку і видобуток природного газу в Україні», - сказав міністр.

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При цьому він нагадав, що з 1992 року в Україні розпочався процес формування олігархічних фінансово-промислових груп, які активно заробляли на чотирьох галузях – газовій, вугільній, енергетичній і металургійній.

Як зазначив Насалик, підвищення цін на газ, а також подальша реформа ринку електроенергії та вугілля, дасть змогу Україні зменшити вплив ФПГ в інших секторах енергетики.