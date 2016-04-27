"Подарунки" до Великодня від Кабміну Гройсмана: в Україні різко дорожчає газ та опалення

Кабінет міністрів України, як і планував, встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

«Виходячи з прогнозованої ціни на газ на європейському ринку, а також витрат на транспортування газу до західного кордону України, ціна газу як товару встановлюється на рівні 4942 грн за тисячу кубометрів, - сказав, представляючи рішення уряду, Степан Кубів. - Граничний розмір роздрібних цін на газ з урахуванням всіх тарифів і ПДВ для побутових споживачів встановлюється на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. При цьому для побутових споживачів роздрібна ціна зменшується з 71,89 грн за кубометр до 68,79 грн за кубометр. Це відповідає імпортного паритету і повністю нівелює можливі корупційні ризики з різниці ціни за газ».

Кубів також зазначив, що для релігійних організацій ціна на газ встановлюється на рівні 3913 грн за тисячу кубометрів, крім обсягів, які використовуються для виробничої та комерційної діяльності. Ціна газу для НАК «Нафтогаз України», що використовується для виробництва тепла та гарячої води становитиме 4942 грн за тисячу кубометрів без урахування тарифів на послуги транспортування і надбавок до ціни палива.

За словами Кубіва, середня прогнозована ціна імпортованого до України природного газу з травня по грудень 2016 року становитиме 185 дол. за тисячу кубометрів.

Кабмін підняв ціну на газ до 100% ринкової ціни. Підвищення планувалося з 1 квітня цього року до 75% паритету, однак уряд Арсенія Яценюка відклав його на місяць.

По суті, підвищуючи тарифи до 100%, Кабмін зробить навіть більше, ніж від нього вимагає МВФ.

У Мінекономрозвитку повідомили, що після прийняття Кабміном рішення про підвищення цін на газ для населення з 1 травня до ринкового рівня вартість теплової енергії для населення збільшується на 60% – до 1041 грн/Гкал з 652 грн/Гкал.

Також Кабмін сьогодні змінив норми споживання комунальних послуг, які встановлюються державою для розрахунку розміру субсидій для населення.

Питання формування тарифів є одним із найбільш дискусійних. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні до ринкового рівня є одним із пунктів програми реформ, затвердженої ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом. Підвищення проходить поетапно з одночасною реалізацією програми надання субсидій для найбільш вразливих у фінансовому становищі верств населення.