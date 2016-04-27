Уманський може стати заступником міністра енергетики - джерело

Екс-заступник міністра фінансів України Ігор Уманський може зайняти пост заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України, повідомило УНІАН джерело в уряді.

«Так, такі плани (за призначенням Уманського - УНІАН) є», - сказало джерело. За його інформацією, Уманський прийняв запрошення стати заступником міністра енергетики, і на даний момент йде оформлення документів в уряді.

Ігор Уманський був призначений на посаду першого заступника міністра фінансів України в грудні 2014 року, проте вже в грудні 2015 року подав прохання про відставку, не погодившись з політикою, що проводилася Міністерством фінансів України.