Уманський може стати заступником міністра енергетики - джерело
13:19, 27 квітня 2016Енергетика
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Уманський в грудні 2015 року подав прохання про відставку, не погодившись з політикою, що проводилася Міністерством фінансів України.
Уманський був заступником Яресько / Фото УНІАН
Екс-заступник міністра фінансів України Ігор Уманський може зайняти пост заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України, повідомило УНІАН джерело в уряді.
«Так, такі плани (за призначенням Уманського - УНІАН) є», - сказало джерело. За його інформацією, Уманський прийняв запрошення стати заступником міністра енергетики, і на даний момент йде оформлення документів в уряді.
Ігор Уманський був призначений на посаду першого заступника міністра фінансів України в грудні 2014 року, проте вже в грудні 2015 року подав прохання про відставку, не погодившись з політикою, що проводилася Міністерством фінансів України.
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