Кабмін прогнозує ціну імпортного газу на рівні 185 доларів

Кабінет міністрів України прогнозує ціну імпортного газу для України в травні-грудні 2016 року на рівні 185,11 дол. за тис. кубометрів, повідомив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на засіданні уряду в середу.

«Прогнозна ціна імпортного газу на період травень-грудень 2016 року становить 185,11 дол. за тисячу кубометрів», - сказав він.

За словами Кубіва, встановлена Кабміном єдина роздрібна ціна газу для населення на рівні 6879 грн за тис. кубометрів відповідає ціні імпортного газу з урахуванням вартості транспортування і розподілу.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з консенсус-прогнозом Мінекономрозвитку, ціна імпортного газу для України в поточному році становитиме близько 202 дол. за тисячу кубометрів.

У січні вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 дол. за тис. кубометрів, що нижче за ту ціну, яку пропонує російський «Газпром» за своє паливо. Російський газ Україна з початку 2016 року не купувала. У зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» у сховищах.

Кабінет міністрів України на засіданні 27 квітня встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.