Кабмін прогнозує ціну імпортного газу на рівні 185 доларів
Уряд на засіданні 27 квітня встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.
Кабінет міністрів України прогнозує ціну імпортного газу для України в травні-грудні 2016 року на рівні 185,11 дол. за тис. кубометрів, повідомив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на засіданні уряду в середу.
«Прогнозна ціна імпортного газу на період травень-грудень 2016 року становить 185,11 дол. за тисячу кубометрів», - сказав він.
За словами Кубіва, встановлена Кабміном єдина роздрібна ціна газу для населення на рівні 6879 грн за тис. кубометрів відповідає ціні імпортного газу з урахуванням вартості транспортування і розподілу.
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Як повідомляв УНІАН, згідно з консенсус-прогнозом Мінекономрозвитку, ціна імпортного газу для України в поточному році становитиме близько 202 дол. за тисячу кубометрів.
У січні вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 дол. за тис. кубометрів, що нижче за ту ціну, яку пропонує російський «Газпром» за своє паливо. Російський газ Україна з початку 2016 року не купувала. У зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» у сховищах.
Кабінет міністрів України на засіданні 27 квітня встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.