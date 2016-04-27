Половина вартості видобутого в Україні газу надходитиме до держбюджету – Гройсман

Половина вартості газу, який видобувається на території України, надходитиме до державного бюджету і використовуватиметься для фінансування субсидій.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Необхідно збільшити власний видобуток газу, який навіть у частині транспортування вже буде дешевший, ніж газ, який ми імпортуємо з Європи. Ще один момент – 50% ціни газу, який ми видобуваємо, прямо надходитиме до державного бюджету», – сказав він.

За словами Гройсмана, отримані кошти підтримуватимуть систему субсидування бідних верств населення, в тому числі з оплати житлово-комунальних послуг.

Також прем'єр підкреслив, що уряд має намір забезпечити встановлення газових лічильників в 1 млн українських домогосподарств до кінця поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні за січень-березень 2016 року, без урахування анексованого Росією Криму, збільшився порівняно з січнем-березнем 2015 року на 2,4% - до 4,9 млрд кубометрів.

Видобуток природного газу в Україні за 2015 рік скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% - до 19,2 млрд кубометрів.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, обсяг субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг становитиме 40,2 млрд грн.