Облгази незаконно донараховують українцям від 500 до 1500 гривень: Гройсман радить компаніям не "газувати"

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик на засіданні уряду зазначив, що суд визнав недійсним та скасував постанову Кабміну від травня 2015 року, яка встановлювала зменшені норми споживання газу домогосподарствами, які не мають газових лічильників, передає «Українська правда».

Попри це облгази в односторонньому порядку почали донарахування коштів домогосподарствам за спожитий газ з травня 2015 року до дати прийняття постанови КМУ №203, "хоча громадяни ніякої вини перед облгазами не мають – вони платили так, як це було визначено постановою Кабінету міністрів", заявив міністр.

Тепер уряд пропонує встановити чітко дату, від якої буде йти нарахування за новими нормативами.

"Що стосується того періоду з травня 2015 року по 1 лютого 2016 року, то за цей період облгази не мають права нараховувати домогосподарствам додану вартість газу. Це більше 3 мільйонів домогосподарств, яким сьогодні нараховується від 500 до 1500 гривень. Якщо у них є претензії – нехай подають їх Кабінетові міністрів, будемо розбиратися", - сказав Насалик.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на це заявив: "Я б порадив облгазам не газувати щодо українців. Тому що уряд буде дуже адекватно на ці питання реагувати".

"Я просив би "Нафтогаз" – ви проведіть з ними роботу, спільно з Мінпаливенерго, щоб вмикали голову, коли починають там якісь донарахування робити, тому що ми їм донарахуємо", - заявив він.

Після цього члени Кабміну затвердили рішення, запропоноване Насаликом.