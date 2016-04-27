Кабмін має намір протягом року встановити 1 мільйон лічильників газу

Кабінет міністрів України має намір протягом року встановити 1 мільйон газових лічильників у домогосподарствах, повідомив на брифінгу в уряді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Є доручення уряду про встановлення 1 мільйон лічильників. Це реально, і ми будемо запускати цю роботу. Думаю, протягом року ми зможемо встановити", – сказав глава уряду.

Гройсман підкреслив, що встановлення лічильників дозволить не тільки ефективно використовувати газ як ресурс, але й розраховувати норми споживання та розміри субсидій.

Раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк заявляв, що всі житлові будинки в Україні мають бути оснащено лічильниками газу до 1 липня поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Національній комісії з регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) штрафувати і позбавляти ліцензій обласні газорозподільні компанії за порушення вимоги про безплатне забезпечення громадян України газовими лічильниками.

Наприкінці грудня 2015 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що незадоволений темпами встановлення газових лічильників в Україні обласними газорозподільними компаніями. При цьому він нагадав, що всі домогосподарства – споживачі газу мають бути оснащено газовими лічильниками до 1 липня 2016 року.