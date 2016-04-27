Вартість WTI вперше цього року перевищила $45

Вартість нафти в середу продовжує показувати позитивну динаміку завдяки статистики щодо запасів у США, повідомляє Прайм.

"Ціна контракту на червневу постачання нафти WTI станом на 12:43 додала 2,23% і торгувався на рівні 45,02 долара за барель. Подолання позначки 45 доларів сталося вперше з початку листопада 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Нафта Brent з постачанням в липні дорожчала на 2,52% і сягнула 46,73 долара за барель.

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Раніше API повідомив про зниження запасів нафти в США протягом тижня на 1,1 мільйон барелів, аналітики при цьому прогнозували зростання запасів на 2,4 мільйона. На подорожчання нафти впливає також слабкий долар. Таким чином на 12:49 індекс долара знизився на 0,06% і становив 94,46 пункту.