"Нафтогаз" розповів, коли погасить кредит ЄБРР і відновить позику для закупівлі газу

НАК "Нафтогаз України" має намір в травні погасити залучений восени 2015 року кредит на закупівлю газу на 300 мільйонів доларів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і розраховує розпочати повторне використання даних позикових коштів у третьому кварталі поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв.

"Це (виплата - УНІАН) буде травень. Ми її погасимо", - сказав Коболєв.

При цьому він повідомив, що згідно існуючого договору "Нафтогаз" може повторно залучити позикові кошти ЄБРР на закупівлю природного газу. За його словами, компанія має намір використовувати позикові кошти ЄБРР в третьому кварталі поточного року.

"Сума буде або та ж (300 мільйонів доларів - УНІАН), або більше", - додав глава "Нафтогазу".

Читайте такожIFC вирішила виділити "Нафтогазу" $200 мільйонів на закупівлю газу

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР у вересні 2015 року виділив "Нафтогазу" 300 мільйонів доларів на закупівлю газу у європейських компаній. Рішення було ухвалене Радою директорів банку 30 вересня і закріплено кредитними та гарантійними угодами, підписаними в ході українсько-німецького саміту в Берліні в середині жовтня.

За даними представництва ЄБРР в Україні, угоду було підписано на підставі рішення Ради директорів ЄБРР про виділення кредиту, а також після погодження сторонами реформи ключового енергохолдингу країни НАК "Нафтогаз України".

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.