Голова "Укрнафти" має намір запропонувати наглядовій раді 12 травня затвердити план досудової санації компанії

Глава найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" Марк Роллінс має намір запропонувати спостережній раді компанії, засідання якої заплановано на 12 травня, затвердити план досудової санації.

Про це Роллінс заявив на зустрічі з журналістами.

"Я буду наполегливо просити наглядова рада затвердити план досудової санації. Це стратегічне питання", - зазначив глава "Укрнафти", уточнивши, що план досудової санації передбачає введення мораторію, на час дії якого не будуть нараховуватися штрафні санкції на розмір боргу.

За його словами, нарахування пені аж ніяк не наближає до вирішення питання з податковою заборгованістю "Укрнафти", а лише погіршує ситуацію.

"Навіть голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв в інтерв'ю ЗМІ зазначив, що за останні півроку борг "Укрнафти" збільшився на 4 мільярди гривень за рахунок пені", - сказав Роллінс.

Він також повідомив, що засідання наглядової ради "Укрнафти" неодноразово переносилися з двох причин - небажання Державної фіскальної служби відмовитися від нарахування пені під час дії мораторію, а також зміна уряду.

"Процес не буде успішним, якщо не буде підтримки уряду", - зазначив Роллінс, додавши, що план досудової санації він має намір обговорити на зустрічі з новим міністром енергетики Ігорем Насаликом у четвер, 28 квітня.

"Я ще не зустрічався з прем'єром Гройсманом. Але я дуже розраховую на таку зустріч найближчим часом. І дуже сподіваюся, що він підтримає досудову санацію, оскільки альтернатив цього не так багато", - сказав глава "Укрнафти".

Коментуючи поточну ситуацію в компанії, Роллінс повідомив, що у зв'язку з підвищенням цін на нафту, потік грошових коштів в "Укрнафті" покращився, однак їх все одно недостатньо для того, щоб ефективно управляти компанією, здійснювати господарську діяльність та виплачувати податкову заборгованість.

За його словами, всі кошти йдуть на виплату заробітних плат співробітникам, на операційні витрати та сплату поточних податкових зобов'язань.

"Але якщо б ми спробували погасити податкову заборгованість, то це призвело б до банкрутства компанії. Уряд погодився з нами, що це було не дуже хорошою ідей", - підкреслив Роллінс.

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Як повідомляв УНІАН, Маркс Роллінс приступив до виконання обов'язків голови "Укрнафти" у вересні 2015 року, після того, як його влітку затвердила наглядова рада компанії

За цей час новий глава стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів і забезпечив поточну сплату податків.

До кінця 2015 року Роллінс для порятунку компанії запропонував розробити і затвердити план досудової санації "Укрнафти".

В середині березня ідею санації "Укрнафти" підтримав прем'єр Арсеній Яценюк, який під час позачергового засідання уряду закликав НАК "Нафтогаз", ДФС і Міністерство економіки активно підключитися до складання плану санації.

Станом на 1 січня 2016 року борг "Укрнафти" становив понад 10 мільярдів гривень. На думку менеджменту компанії, податкова заборгованість виникла в основному з-за відмови мажоритарного акціонера "Укрнафти" - компанії "Нафтогаз України" - погашати свій борг перед нею в розмірі 50 мільярдів гривень.

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Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.