Brent вперше з листопада піднялася вище $47

Світові ціни на нафту в середу продовжують активно рости; нафта марки Brent вперше з 11 листопада 2015 року піднялася вище позначки в 47 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 21:23 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросталана 3,18% - до 47,03 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 3,20% - до 45,45 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що востаннє нафта марки Brent торгувалася по 47 доларів за барель 11 листопада 2015 року.