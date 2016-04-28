Грошей на субсидії в бюджеті вистачить, а українці мають час для підготовки до нового опалювального сезону - уряд

Про це в ефірі 5 каналу заявила перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів.

За її словами, гроші в бюджеті для таких домогосподарств передбачені.

"Бюджетом передбачено повне покриття всіх субсидій, необхідних для фінансування всіх домогосподарств, які будуть, власне, потребувати соціального захисту", – розповіла вона.

Ковалів відзначила, що загалом програма субсидій складатиме 40 млрд грн: "35 млрд, плюс ми очікуємо додаткових 5 млрд".

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Також Ковалів зазначила, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про підвищення тарифів на газ саме зараз, щоб у населення був час підготуватися до наступного опалювального сезону, передає DT.ua.

"Це рішення приймається після закінчення опалювального сезону, коли попереду є як мінімум п'ять літніх місяців, коли маленьке споживання. Кожна сім'я, кожна будівля, кожен громадянин має час для того, щоб змінити котел, утеплити будинок, поміняти вікна, поставити лічильники", – сказала Ковалів.

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Вона нагадала, що зараз є кілька програм енергоефективності, за якими держава відшкодовує громадянам частину тіла кредиту, а місцева влада – частину відсотків.

Ковалів запевнила, що "ці програми працюють і будуть додатково профінансовано". "За цими програмами ми бачимо щомісячний приріст", – підкреслила чиновниця.

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При цьому вона повідомила, що за підтримки європейських партнерів зараз також створюється фонд енергоефективності, який буде профінансований на більш ніж 300 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України, як і планував, встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

У Мінекономрозвитку повідомили, що після прийняття Кабміном рішення про підвищення цін на газ для населення з 1 травня до ринкового рівня вартість теплової енергії для населення збільшується на 60% – до 1041 грн/Гкал з 652 грн/Гкал.