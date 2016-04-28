На Харківщині знайдено нафтове родовище

Про це повідомили у прес-службі "Укргазвидобування".

Нафтовий поклад залягає на глибинах від 2100 до 2200 м. За попередніми даними, його ресурси оцінюються у 290 тис. тонн умовного палива.

У пробуреній свердловині виявлено ще низку перспективних пластів вище по розрізу, що відкриває перспективи подальшої розвідки на цьому майданчику.

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Зазначається, що відкриття стало наслідком переобробки матеріалів пошукового буріння, сейсморозвідки та тривимірних побудов.

Головний геолог ПАТ "Укргазвидобування" Михайло Мачужак заявив, що, "намагаючись наростити обсяги видобутку наші фахівці активізують пошуково-розвідувальні роботи на всіх потенційно нафтогазоносних площах".

Нагадаємо, на початку лютого 2016 року у Грузії відкрили велике родовище газу.