Туреччина витісняє російський атом: змушує РФ продати частку в проекті будівництва АЕС

Туреччина змушує «Росатом» поділитися часткою в проекті будівництва своєї атомної станції «Аккую». Турецький бізнес готовий викупити за безцінь 49% акцій. Якщо Росія не погодиться, турецька влада буде форсувати будівництво інших атомних проектів — з американцями або японцями, пише Газета.RU.

Турецька служба Bloomberg і агентство Anadolu з посиланням на свої джерела повідомили, що «Росатом» веде переговори про продаж 49% акцій у проекті атомної станції «Аккую» на узбережжі Середземного моря. За даними агентства, «Росатом» прийняв рішення продати майже половину своєї частки в зв'язку з економічною кризою в Росії. Про свою зацікавленість в будівництві АЕС заявила турецька компанія Cengiz Inşaat. Раніше вона виграла тендер на будівництво інфраструктури для АЕС — зведення дамби, водозабору, порти тощо.

Читайте такожТуреччина зацікавлена в покупці держшахт України – Міненерговугілля«Росатом» спочатку відмовлявся від коментарів, але пізніше глава держкорпорації Сергій Кирієнко повідомив, що не має нової нформації щодо проекту «Аккую». «Я не хочу коментувати плітки», — сказав Кирієнко.

Емоційна відповідь глави «Росатома» свідчить про те, що проект «Аккую», який здавався на стадії укладення договору в 2010 році абсолютно надійним, тепер під питанням. І справа тут не в економічній кризі в Росії.

Гроші на проект, що оцінюються в $22 млрд, наявні у Фонді національного добробуту. Перший транш в $3 млрд зарезервований, частина цих коштів, близько $400 млн, вже була виділена, і її встигли витратити.

Але атомний проект «Аккую», а також будівництво газопроводу «Турецький потік» опинилися під питанням після того, як в листопаді минулого року російський Су-24 був збитий в Сирії ракетою, випущеною турецьким винищувачем. Президент Туреччини Реджеп Ердоган вирішив не вибачатися за цей інцидент. Відносини двох країн ускладнилися настільки, що президент Володимир Путін підписав указ про застосування спеціальних економічних заходів проти Туреччини. І якщо церемонія закладки фундаменту морських споруд АЕС «Аккую» пройшла у квітні 2015 року, то в грудні, після інциденту з російським винищувачем, будівництво зупинилось, повідомляло агентство Reuters з посиланням на представника Міністерства енергетики Туреччини. Джерело «Газеты.Ru», знайоме з ситуацією, підтверджує, що турецька компанія Cengiz Inşaat зацікавлена в отриманні частки в проекті. «Напевно, компанія вважає, що на хвилі політичної кризи між Москвою та Анкарою вони зможуть придбати частку недорого. Ось і вкидають інформацію про переговори щодо продажу», — говорить джерело.

До речі, міжурядова російсько-турецька угода щодо будівництва АЕС «Аккую» передбачає можливість продажу міноритарного пакета стороннім інвесторам.

Джерело не виключає, що «Росатом» в нових умовах може бути зацікавлений у продажу пакета. Як тепер з'ясовується, цим «будівництвом століття» (а «Аккую» — перша на території Туреччини атомна станція) незадоволені обидві сторони.

Але обидві країни — і Росія, і Туреччина — заявляють, що готові реалізувати амбіційний проект. Не пізніше 2023 року. До столітнього ювілею Турецької Республіки.

Турецька опозиція називає умови будівництва АЕС кабальними. Дратує в першу чергу зафіксована в угоді ціна на електроенергію, яка буде отримана: 12,35 цента за кіловат-годину на період до 25 років. Турки вважають її завищеною.

Тим часом Туреччина вкрай зацікавлена в розвитку атомної енергетики. За темпами зростання енергоспоживання Туреччина поступається тільки Китаю. Щорічно країна імпортує енергоносії на $60 млрд. Туреччина буде змушена будувати АЕС і вживає для цього всіх зусиль. Крім будівництва «Аккую» уряд Туреччини готує реалізацію ще двох атомних проектів. На цей раз не на Середземному морі, а на Чорному. Один в районі міста Синоп — навпроти Кримського півострова. У порту Синоп АЕС готові побудувати японці. Вже підраховано, що введення в експлуатацію АЕС «Аккую» і АЕС у Синопі дозволить Туреччині щорічно економити до $7,2 млрд на постачання природного газу.

Ще один проект зведення АЕС — біля кордону з Болгарією. Раніше повідомлялося, що цим проектом цікавиться американська енергетична компанія Westinghouse Electric і китайська CSNTC. Переговори з ними вела державна турецька енергетична компанія EUAS. Туреччина раніше не раз заявляла, що не хоче залежати від одного партнера і завжди готова шукати альтернативні варіанти.