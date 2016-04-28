Ціни на нафту знижуються після досягнення напередодні річного максимуму

На світових торгах у четвер, 28 квітня, ціни на нафту знижуються після зростання напередодні до максимуму за 2016 рік, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 0,93% - до $46,74 за барель, ф'ючерси на West Texas Intermediate (WTI) - на 0,77%, до $44,98 за барель.

У середу ціна нафти вперше з 11 листопада 2015 року перевищила позначку 47 доларів за барель.

Читайте такожBloomberg назвав магічну ціну на нафту для початку відновлення галузі 27 квітня ціни на нафту росли на тлі здешевлення долара. Як повідомляв УНІАН, Федеральна резервна система США зберегла ключову ставку в діапазоні 0,25-0,50 відсотка, але дала зрозуміти, що впевнена у перспективі американської економіки, залишивши двері відчиненими для підвищення вартості запозичень в червні.

На думку аналітиків, бичачий тренд може продовжитися за рахунок спаду долара, який не припиняється, оскільки слабка валюта США робить нафту, вартість якої оцінюється в доларах, дешевше для країн, що використовують інші валюти.