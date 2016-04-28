Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Мартиненкова

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Мартиненкова. Про це йдеться у розпорядження Кабміну від 27 квітня 2016 року № 313-р

Іншим розпорядженням (від 27 квітня №321-р) Кабмін призначив Дмитра Лабоженка заступником міністра енергетики, а також керівником апарату. За інформацією ЗМІ, раніше Лабоженко обіймав посади директора департаменту з роботи з персоналом Міністерства аграрної політики і продовольства та керівника секретаріату Державного управління справами.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2015 року Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра енергетики Юрія Зюкова, призначивши на його місце Ігоря Мартиненкова, який до цього був першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.