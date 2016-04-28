Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Мартиненкова
Призначив на цю посаду колишнього директора департаменту Мінагропроду.
Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Мартиненкова. Про це йдеться у розпорядження Кабміну від 27 квітня 2016 року № 313-р
Іншим розпорядженням (від 27 квітня №321-р) Кабмін призначив Дмитра Лабоженка заступником міністра енергетики, а також керівником апарату. За інформацією ЗМІ, раніше Лабоженко обіймав посади директора департаменту з роботи з персоналом Міністерства аграрної політики і продовольства та керівника секретаріату Державного управління справами.
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Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2015 року Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра енергетики Юрія Зюкова, призначивши на його місце Ігоря Мартиненкова, який до цього був першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.