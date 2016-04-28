Американська Westinghouse, яка постачає паливо для українських АЕС, розширює виробництво в Європі

Американська компанія Westinghouse Electric Company заявила про розширення виробничих потужностей для виробництва ядерного палива у місті Вестерос (Швеція) у відповідь на зростання попиту на таке паливо для ректорів ВВЕР-1000, які експлуатуються в Україні та інших країнах Європи. Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії Westinghouse.

«Розширення паливного заводу в Вестеросі демонструє нашу відданість ядерній енергетиці та безперервність поставок...Збільшення виробництва палива для ВВЕР-1000 на нашому підприємстві підвищить надійність постачань для наших клієнтів», - сказав віце-президент з ядерного палива та виробництва компонентів Westinghouse Хосе Еметеріо Гутьєрреса, слова якого наводить прес-служба компанії.

Офіційне відкриття нових виробничих потужностей на заводі в Вестеросі відбулося 28 квітня за участю представників Westinghouse, місцевих ділових кіл і посольства України у Швеції.

У прес-релізі також повідомляється, що в 2016 році Westinghouse поставить п'ять паливних збірок на Южно-Українську та Запорізькі АЕС. При цьому в компанії відзначають, що дане паливо в Україні працює безпечно та ефективно згідно з специфікацією реакторів Національної акціонерної компанії «Енергоатома».

Згідно з даними Westinghouse Electric Company, п'ять країн (Болгарія, Чехія, Фінляндія, Угорщина та Словаччина) використовують реактори типу ВВЕР, які забезпечують до 52% від загального обсягу електроенергії в цих країнах.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як в 2015 році майже все паливо постачалося з Росії. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

Раніше голова Westinghouse Денні Пан заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України. У свою чергу, в Міненерговугілля відзначали, що Україна планує в 2016 році використовувати паливо американсько-японської компанії Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій з 15. Крім того, у лютому 2016 року «Енергоатом» поставив на Запорізьку атомну електростанцію першу партію ядерного палива американської компанії Westinghouse.