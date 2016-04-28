Витрати британської ВР через розлив нафти в Мексиканській затоці перевищили $56 мільярдів

Британська компанія BP все ще зазнає фінансових втрат через аварійний розлив нафти в Мексиканській затоці в 2010 році.

Як повідомляє The Wall Street Journal, нові судові позови на адресу компанії обійшлися їй ще в $1 млрд. В підсумку загальна сума витрат BP на ліквідацію наслідків аварії та виплату штрафів вже перевищила $56 млрд.

«Британський нафтовий гігант щосили намагається контролювати витрати, які продовжують зростати, незважаючи на досягнуту угоду про виплату рекордної в історії світових корпорацій суми штрафів у розмірі понад $20 млрд»,— відзначає WSJ.

При цьому нові судові позови, які загрожують затягнутися на довгі роки, можуть призвести до подальшого збільшення витрат. У зв'язку з чим у самій компанії поки що не беруться прогнозувати, у скільки їй можуть обійтися наслідки аварії в Мексиканській затоці, передає «Комерсант».

Нагадаємо, на початку квітня Федеральний суд Нового Орлеана випустив фінальне рішення у багаторічному судовому розгляді навколо розливу на нафтовій платформі BP в Мексиканській затоці в 2010 році. З урахуванням всіх постраждалих сторін і компенсаційних сум від BP загальний розмір виплат може досягти $20 млрд.